उरुळी कांचन येथे आज ग्रामसचिवालयाचे उद्घाटन
थेऊर, ता. ३० : उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील नविन ग्रामसचिवालय इमारतीचे उद्घाटन रविवारी (ता. ३१) सकाळी १०.३० वाजता ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या हस्ते, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार असल्याची माहिती सरपंच ऋतुजा कांचन यांनी दिली.
खासदार अमोल कोल्हे, आमदार ज्ञानेश्वर कटके, राहुल कुल, माजी आमदार अशोक पवार, जगन्नाथ शेवाळे, रमेश थोरात, जिल्हा बँकेचे संचालक प्रदिप कंद, पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी, गटविकास अधिकारी एस. एम. शेलार आदी प्रमुख मान्यवर उद्घाटन कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत.
उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषद निधी, वित्त आयोग निधी व स्थानिक ग्रामपंचायत निधीच्या तरतुदीतून ४ कोटी रुपये खर्चाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त व हरितग्राम योजनेअंतर्गतच्या इमारत घटकांचा वापर करून ही वास्तू साकारली आहे. सरपंच, उपसरपंच कक्ष, सदस्य कक्ष, बैठक कक्ष, ग्रामपंचायत अधिकारी कक्ष, कर्मचारी कक्ष, आरोग्य कक्ष आदीचा सामावेश करून सुसज्ज इमारत बांधली आहे, अशी माहिती उपसरपंच स्वप्नीशा कांचन व ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश गळवे यांनी दिली.
