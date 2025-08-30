रिव्हरव्ह्यू सिटीने पाइपलाइनचे काम बंद करावे
थेऊर, ता. ३० : मागील दहा दिवसांपूर्वी रिव्हरव्ह्यू सिटीने पाण्याची पाइपलाइन नेताना पुणे सोलापूर महामार्गाच्या सेवा रस्त्यात खोदलेल्या खड्ड्यात पडून दोन तरुण जखमी झाले होते. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोणतीही उपाययोजना न नेल्याने अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकारणी ठेकेदारसह कर्मचाऱ्यांवर लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (पुणे) साहाय्यक कार्यकारी अभियंता पंकज प्रसाद यांनी हे काम त्वरित बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंकज प्रसाद म्हणाले की,रिव्हरव्ह्यू सिटीने पाइपलाइन खोदण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची परवानगी घेतलेली आहे. पाइपलाइनसाठी मध्यभागी असलेल्या रस्ता दुभाजकापासून १५ मीटर अंतर सोडून परवानगी दिली आहे. मात्र रिव्हरव्ह्यू सिटीने बेकायदा सेवा रस्ता खोदून काम सुरू केले आहे. कदमवाकवस्तीचे माजी सरपंच चित्तरंजन गायकवाड म्हणाले की, रिव्हरव्ह्यू सिटीकडे जाणारी पाइपलाइन ही शिवरस्त्याने नेणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. मात्र, रिव्हरव्ह्यू सिटीचे संचालक हे मनगटशाहीच्या जोरावर सेवा रस्त्यातून घेऊन जात आहेत. त्यांना सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे काहीच देणे घेणे नाही.त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आदित्य आटोळे यास कायमस्वरूपी अपंग झालेला आहे. या अपघाताला सर्वस्वी रिव्हरव्ह्यू सिटी जबाबदार आहे . त्याला आयुष्यभर पुरेल एवढी मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पाइपलाइन नेण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना देखील नागरिकांना त्रास देण्याचे काम सुरू आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास याला रिव्हरव्ह्यू सिटीचे संचालक सर्वस्वी जबाबदार आहेत. इथून पुढे जर या पाइपलाइनचे काम असेच अनधिकृतपणे चालू राहिले तर उपोषण आणि या आंदोलन करावे लागेल.
-चित्तरंजन गायकवाड, माजी सरपंच, कदमवाकवस्ती
एकमेकांवर टोलवाटोलवी
रिव्हरव्ह्यू सिटीच्या पाइपलाइनला भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे. एनएचएआयने पुणे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग हा महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित केला आहे. याचा गैरफायदा घेत रिव्हरव्ह्यू सिटी महामार्गाचा सेवा रस्ता खोदून पाइपलाइन नेत आहे. मात्र, या खोदलेल्या खड्ड्यात पडून अपघात झाला होता. त्यामुळे रिव्हरव्ह्यू सिटीवर कारवाई कोण करणार?याबाबत महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ पुणे व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुणे यांच्या अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर टोलवाटोलवी केली होती; परंतु,आता भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे हे काम बंद करण्याचा आदेश दिला आहे.
