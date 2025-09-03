डीजेच्या आवाजामुळे त्रास होतोय, ११२वर संपर्क करा
थेऊर, ता. ३ : डिजेच्या मोठ्या आवाजाने त्रास होत असल्यास तुम्ही तत्काळ ११२ नंबरवर संपर्क केल्यानंतर तुम्हाला त्वरित मदत मिळेल. त्यामुळे नागरिकांनी न घाबरता पुढे येथून पोलिस नियंत्रण कक्षाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन लोणी काळभोरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी केले आहे.
यंदाच्या गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह पुणे शहर पोलिसांना दिले आहेत. तसेच गणेशोत्सवानंतर ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन झाले की नाही, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर यंदा गणेशोत्सवाच्या कालावधीत गणेश मंडळांच्या ठिकाणी आवाजाची पातळी मोजली जाणार आहे. त्यासाठी एका पथकाची नेमणूकदेखील करण्यात आलेली आहे. डीजे, बँड वाजविण्याच्या संदर्भात न्यायालयाने आवाजाच्या संदर्भात काही डेसिबलच्या मर्यादा दिलेल्या आहेत. त्या नियमांचे पालन करूनच त्यांनी डीजे, बँड वाजवावे. मात्र, जर कोणी कर्णकर्कश आवाज वाढवून शासकीय नियमाचे उल्लंघन करत असतील तर त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करण्यात येईल. तसेच तक्रार देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, असेही पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी सांगितले.
शिक्षेची तरतूद...
पर्यावरण मंत्रालयाने १६ ऑगस्ट २००० च्या निर्णयानुसार ध्वनिवर्धक वापरण्यावर निर्बंध घातले आहेत.ध्वनिक्षेपकासाठी मर्यादा ठरवली आहे. औद्योगिक क्षेत्र (दिवसा ७५, रात्री ७० डेसिबल), वाणिज्य क्षेत्र (दिवसा ६५, रात्री ५५), निवासी क्षेत्र (दिवसा ५५, रात्री ४५), शांतता झोन (दिवसा ५०, रात्री ४०) अशी मर्यादा आहे. रात्री दहानंतर ध्वनिक्षेपक लावण्यास बंदी आहे. ध्वनिप्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
