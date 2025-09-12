सुरक्षा रक्षकाला लुटणाऱ्या चौघांना बेड्या
थेऊर, दि. १२ : पुणे -सोलापूर महामार्गावर कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) हद्दीत रिक्षातील प्रवासी सुरक्षा रक्षकाला मारहाण करून लुटणाऱ्या चौघांना लोणी काळभोर पोलिसांनी अवघ्या एक तासाच्या आत ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये एका अल्पवयीन मुलाचा समावेश आहे.
आदिल लतीफ शेख (वय २४), हबीब सिराज शेख (वय २१), बबलू मुन्नालाल अग्रवाल (वय १९, गल्ली नं ३, सय्यद नगर, हडपसर) व एक अल्पवयीन मुलगा अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी आरोपींकडून मोबाईल फोन, रोख रक्कम, ऑटो रिक्षा असा ३ लाख ४२ हजार २०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करून गुन्हा उघडकीस आणला आहे. लोणी काळभोरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेली माहिती अशी की, रविवारी (ता. ७) सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास फिर्यादी नामदेव विकास पवार (वय २३, पाडवदंड रोड, कदमवाक वस्ती,ता.हवेली) हे रिक्षा (क्र.एमएच १२ केआर २०७०)मध्ये बसून पुणे-सोलापूर महामार्गाने घरी निघाले होते. रिक्षातून जात असताना रिक्षा श्री दत्त मिसळ हॉटेल समोरील पुणे सोलापूर रस्त्यावर कदमवाकवस्ती येथे येताच रिक्षा चालक व रिक्षातील इतर तीन व्यक्तींनी त्यांना मारहाण करून त्यांना खाली ढकलून पाडून जखमी केले. तसेच त्यांच्या खिशातील १८ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल, पाकीट व पाकिटातील रोख रक्कम ३ हजार ५०० रुपये असा ऐवज जबरदस्तीने काढून चोरून नेल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. लोणी काळभोरच्या पोलिस तपास पथकाने एक तासाच्या आत रिक्षाचालक व त्याच्यासोबतच्या तीन व्यक्तींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे गुन्ह्याच्या अनुषंगाने विचारपूस केली असता त्यांनी गुन्हा केल्याची कबुली दिली. ही कामगिरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे, निरीक्षक गुन्हे स्मिता पाटील, सहायक निरीक्षक कृष्णा बाबर व सहकारी पोलिस कर्मचारी यांनी केली आहे.
