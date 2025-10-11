आळंदी म्हातोबा येथे पालखी मार्गाचे भूमिपूजन
थेऊर, ता. ११ : आळंदी म्हातोबा (ता. हवेली) येथे श्री म्हातोबा जोगेश्वरी मंदिर पालखी मार्गाचे भूमिपूजन पार पडले. गेली अनेक वर्षांपासून या पालखी मार्गाचे काम प्रलंबित होते.
याबाबत ग्रामस्थांनी थेऊर ग्रामपंचायत सदस्य तथा आरोग्यदूत युवराज काकडे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर हा प्रस्ताव मांडला व तत्काळ १० लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला. याप्रसंगी काकडे यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधत गावच्या भविष्यातील महत्त्वाच्या विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. यामध्ये गावासाठीची ड्रेनेज लाईन, एसटीपी योजना, कुंजीरवाडी-आळंदी मुख्य रस्ता, म्हातोबा मंदिर पुढील काळात (क) वर्ग देवस्थानात समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न, मल्हारगड पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास, विठ्ठल मंदिराजवळील नाला खोलीकरण, आरोग्य विषयक उपक्रम अशा विविध विकासकामांच्या माध्यमातून गावचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
तसेच, यावेळी काकडे यांनी येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रास एक लाख रुपयांची गोळ्या- औषधे उपलब्ध करून दिली. याप्रसंगी दिलीप वाल्हेकर, अशोक जवळकर, संदेश आव्हाळे, भगवान जवळकर, मोहन जवळकर, दत्तात्रेय जवळकर, शंकर जवळकर, वाल्मीक जवळकर, रतन झेंडे, भाऊसाहेब कुंजीर, संदीप पवार, श्रीपाद जवळकर, राजेश जवळकर, तेजस शिवरकर, गणेश जवळकर, योगेश जवळकर, राहुल जवळकर, अमित पवार, सागर पवार, ज्ञानेश्वर जवळकर, बाळासाहेब शिवरकर, विजय सुर्वे, गणपत जवळकर, कैलास खटाटे, दयानंद शिवरकर, दशरथ जवळकर, सखाराम जवळकर, श्रीहरी काळभोर, योगेश काकडे, प्रतीक शिंदे आदी उपस्थित होते.
