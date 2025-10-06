पुणे-सोलापूर मार्गावर लुटमारीच्या घटना
थेऊर, ता. ६ : आम्ही बँकेचे रिकव्हरी एजंट आहोत. तुमच्या गाडीवर थकबाकी असून वसूल करण्यासाठी आलो आहोत, अशी बतावणी करून एका टोळक्याने वकिलाला दमदाटी करून २५ हजार रुपये लुटल्याची घटना कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीत घडली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी ॲड. मधुसूदन हिरा सदाफुले (वय ६०, रा. सोलापूर)यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून ७ ते ८ जणांच्या विरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदाफुले हे आपल्या कुटुंबासह पुणे येथे इनोव्हामधून निघाले होते. गाडीमध्ये त्यांचे मित्र मंगेश जमादारही होते. सोलापूरहून पुण्याच्या दिशेने जाताना त्यांची गाडी लोणी स्टेशन चौकात आली त्यावेळी क्रमांक नसलेल्या दोन पांढऱ्या रंगाच्या स्विफ्ट वाहनांनी जबरदस्तीने त्यांची गाडी अडवली. त्या दोन स्विफ्ट वाहनातून सातजण खाली उतरले आणि आम्ही बँकेचे रिकव्हरी एजंट आहोत. तुमच्या गाडीवर बँकेची थकबाकी आहे. त्यामुळे सदरची गाडी आम्ही जप्त करत आहोत असे सांगून दहशत निर्माण केली. सदाफुले यांच्यासोबत असलेल्या स्त्रियांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण करून गैरवर्तन केले. सदाफुले यांनी घाबरुन त्यांना वाहन सोडण्या बाबत विनंती केली.परंतु त्यांनी अरेरावीची भाषा वापरून वाहन सोडणार नाही असे सांगितले. त्यानंतर २५ हजार दिल्यास गाडी सोडून देऊ असे सांगितले. त्यामुळे सदाफुले यांनी ५०० रुपयांच्या ५० नोटा अशी २५ हजार रुपयांची रोकड दिली. पैसे दिल्यानंतर त्यांनी या रकमेची पावती मागितली पण पावती देणार नाही असे म्हणून ते तेथून निघून गेले.
यापूर्वीही यवत (ता. दौंड) पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सदाफुले यांच्यासोबत १५ ऑगस्ट रोजी असा प्रकार घडला होता. त्यावेळी आलेल्या इसमांनी २५ हजार रुपयांची मागणी केली होती परंतु, त्यांनी पैसे दिले नव्हते. झालेल्या प्रकाराबाबत यवत पोलिसांना तोंडी माहिती सांगून गेले होते. त्यामुळे पुणे-सोलापूर महामार्गावर गाडीवरील थकबाकीच्या नावाखाली एक टोळी सक्रिय असून या टोळीने आजपर्यंत अनेकांना लुटल्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा पुणे व सोलापूर जिल्ह्यात रंगली आहे. याबाबत दुसऱ्या दिवशी सदाफुले यांनी यवत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक अनिल जाधव करीत आहेत.
