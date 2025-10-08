घरफोडीच्या गुन्ह्यातील फरार आरोपीस अटकइ
थेऊर, ता. ८ : सुमारे चार वर्षांपासून लोणी काळभोर येथील घरफोडी करून फरार झालेल्या आरोपीस गुन्हे शाखा युनिट सहाच्या पथकाने कोम्बिंग ऑपरेशन करत जेरबंद केले.
पोलिस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी दीपक नामदेव घारोळे (वय २४, रा गल्ली नंबर ३,बिराजदार नगर, हडपसर, पुणे) याला अटक केली आहे.
घारोळे याच्यावर सन २०२१ मध्ये लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून तो फरार झाला होता. गेल्या चार वर्षापासून वेशांतर करून तो पोलिसांना चकवा देत होता. दरम्यान, गुन्हे शाखा युनिटचे पथक मंगळवारी कोम्बिंग ऑपरेशन करत असताना, लोणी काळभोर येथील घरफोडीच्या गुन्ह्यातील फरार आरोपी घारोळे हा बिराजदार नगरजवळ असलेल्या कालव्यालगत उभा आहे, अशी माहिती खबऱ्यामार्फत मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सदर ठिकाणी छापा टाकून त्याला मोठ्या शिताफीने अटक केली आहे. आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करून पुढील कारवाईसाठी लोणी काळभोर पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. सदरची उल्लेखनीय कामगिरी पोलिस निरीक्षक वाहिद पठाण, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राकेश कदम, हवालदार नितीन मुंढे, कानिफनाथ कारखेले व त्याच्या सहकाऱ्यांनी केली आहे.
