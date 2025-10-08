अपघातात जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू
थेऊर, ता. ८ : पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरून रस्ता ओलांडताना भरधाव वेगाने चाललेल्या डंपर एका तरुणाला जोरदार धडक दिल्याची घटना घडली होती. या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे.
कदमवाकवस्ती (ता.हवेली) हद्दीतील एचपी डेपो गेट समोर मंगळवारी (ता.७) सकाळी सव्वाआठ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला होता. जसाराम जोराराम चौधरी (वय २३, सध्या रा.कदमवाकवस्ती,ता.हवेली. मूळ रा.राजस्थान) असे मृत्यू पावलेल्या तरुणाचे नाव आहे.या प्रकरणी डंपर चालक विष्णू भगवान धनवटे याच्यावर लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,जसाराम चौधरी हा लोणी ठाणे परिसरातील एका कपड्याच्या दुकानात काम करत होता.चौधरी हा कामाला पायी चालला होता.तेव्हा पुणे सोलापूर महामार्ग क्रॉस करीत असताना, डंपरने जोरदार धडक दिली.या अपघातात चौधरी हा गंभीर जखमी झाला होता. त्यानंतर त्याला लोणी काळभोर येथील एका बड्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.मात्र त्याची उपचारादरम्यान प्राणज्योत मालवली.
डंपर चालक विष्णू भगवान धनवटे याने वाहतुकीच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करून डंपर वेगाने चालवून या अपघातास व चौधरी यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्या प्रकरणी डंपर चालकावर लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ नाळे करत आहेत.
