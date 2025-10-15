दगडाने ठेचून तरुणीची हत्या
उरुळी कांचन/थेऊर, ता. १५ : हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन पोलिस ठाणाच्या हद्दीत असणाऱ्या कोरेगाव मूळ-प्रयागधाम रस्त्यावर एका २० वर्षीय तरुणीचा दगडाने ठेचून हत्या केली. ही घटना मंगळवारी (ता. १४) रात्री आठच्या सुमारास घडली. घटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरतातच परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच उरुळी कांचन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तर पोलिसांनी अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पूनम विनोद ठाकूर (वय २० रा. कोरेगाव मूळ, ता. हवेली) असे खून झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. तर मृत तरुणीचा भाऊ मनीष विनोद ठाकूर (वय २३) यांनी फिर्याद दिली आहे. अधिक माहितीनुसार,पूनम ठाकूर ही उरुळी कांचन येथील एका मेडिकलमध्ये कामाला जात होती. रात्री कोरेगाव मूळ-प्रयागधाम रस्त्यावर अज्ञातांनी तिच्यावर दगडाने जोरदार हल्ला चढवला.यामध्ये तरुणीच्या तोंडावर व डोक्यात मोठ्या जखमा झाल्या होत्या. घटनेची माहिती मिळताच उरुळी कांचन पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जखमीला तत्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. खून झालेल्या ठिकाणी पूनम वापरत असलेली पर्स, चप्पल, पाण्याची बॉटल, मोबाइल अशा वस्तू आढळून आल्या आहेत. खून कोणत्या कारणामुळे झाला याची अद्याप माहिती मिळू शकली नसून घटनास्थळी पोलिसांनी पंचनामा करून आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत. घटनास्थळी पोलिस उपअधीक्षक भाटे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे अमित सिदपाटील, उरुळी कांचनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे, सहायक निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे, उपनिरीक्षक प्रवीण कांबळे, पोलिस कर्मचारी तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे कर्मचारी उपस्थित होते.
