दोन हजार लिटर दारूसह १० लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
थेऊर, ता. १० : थेऊर-कोलवडी रस्त्यावरून अवैध हातभट्टी दारूची वाहतूक करणारा पिकअप पोलिसांनी पकडला आहे. या कारवाईत एकास अटक केली आहे तर पिकअप व २ हजार १०० लिटर दारू असा सुमारे १० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई थेऊर (ता. हवेली) स्मशानभूमीजवळील कॉर्नरजवळ सोमवारी (ता. १०) दुपारी दीडच्या सुमारास केली.
सोमनाथ सुरेश राखपसरे (वय २९, रा.दहिटणे, ता. दौंड) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लोणी काळभोर पोलिसांना थेऊर परिसरातून अवैध हातभट्टी दारूची वाहतूक होणार आहे, अशी खात्रीशीर माहिती एका खबऱ्याकडून मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने पोलिसांनी थेऊर परिसरात सापळा रचला होता. थेऊर परिसरातील वाहनांची तपासणी करीत असताना, पोलिसांना एक पिकअप वाहन संशयितरीत्या आढळून आले. पोलिसांनी त्याला थांबण्यास सांगितले; परंतु चालकाने पोलिसांना चकवा देऊन तेथून पळ काढला. मात्र, पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून त्या वाहनाला पकडले. पिकअपची झडती घेतली असता सुरुवातीला टेम्पोत भुशाची पोती आढळून आली आत शिरून पोलिसांनी तपासणी केली असता, भुशाच्या पोत्यांच्या पाठीमागे हातभट्टी दारूची ३५ लिटरची ६० कॅन मिळून आली. पोलिसांनी या कारवाईत २ हजार १०० लिटर तयार हातभट्टी दारू जप्त केली आहे.बाजारभावाप्रमाणे या दारूची किंमत २ लाख १० हजार रुपये किंमत होत आहे. तसेच ८ लाख रुपयांचा पिकअप असा सुमारे १० लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे ही कारवाई वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली लोणी काळभोरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे, निरीक्षक (गुन्हे) स्मिता पाटील, उपनिरीक्षक रत्नदीप बिराजदार, दिगंबर सोनटक्के, पोलिस हवालदार दिगंबर जगताप, मल्हारी ढमढेरे, दत्तात्रेय गोंगाणे, पोलिस अंमलदार अमोल जाधव, दत्तात्रेय तेलंगे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.