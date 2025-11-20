पठारेवस्ती येथे तरुणाला मारहाण
थेऊर, ता. २० : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण झाल्याची घटना पठारेवस्ती (ता. हवेली) येथील भगवाचौक येथे मंगळवारी (ता. १८) रात्रीच्या सुमारास घडली. या घटनेमध्ये मुलगा जखमी झाला. याप्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी गौरव यशवंत रोकडे (वय २०, रा. वॉर्ड नं ४ पठारे वस्ती, कदमवाकस्ती, ता. हवेली) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आदित्य कांबळे (वय अंदाजे २२) व सुशांत दगडे (वय अंदाजे २३, दोघे रा. पठारेवस्ती, कदमवाकवस्ती ता. हवेली) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौरव रोकडे हा आई प्रमिला रोकडे, वडील यशवंत रोकडे यांच्यासह राहण्यास असून, वडील मिळेल त्याठिकाणी पेंटिंगचे काम करतात. त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.
मंगळवारी रात्री ११.३० वाजण्याच्या सुमारास गौरव घरी असताना त्याच्या मोबाईलवर नितीन नाईकवाडे याचा कॉल आला व त्याने सांगितले की, तुझ्या वडीलांना काही मुले भगवा चौक, पठारेवस्ती येथे मारहाण करीत आहेत. गौरव तत्काळ तेथे पोहोचला व आदित्य कांबळे, सुशांत दगडे यांना विचारले की, वडीलांना का मारहाण करत आहात? त्यावेळी त्यांनी गौरव यास शिवीगाळ करून धक्काबुक्की करून लाथाबुक्यांनी मारहाण केली. गौरवचा मानलेला भाऊ दत्ता धायगुडे हा भांडणे सोडवण्यासाठी आला असता त्याला देखील त्यांनी तू जर मध्ये आलास तर तुला देखील सुट्टी देणार नाही, असे म्हणत शिवीगाळ केली आणि आदित्य कांबळे याने तेथे पडलेला दगड डोक्यात मारून गौरव याला जखमी केले. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
