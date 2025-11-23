थेऊर येथे दागिन्यांची चोरी; विवाह सोहळ्यात विघ्न

थेऊर, ता. २३ : हवेली तालुक्यातील थेऊर येथे विवाह सोहळ्यात चोरट्यांनी रोख रकमेसह सुमारे १४ लाखांच्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची चोरी केल्याने सोहळ्यात विघ्न आले आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अच्युत भालचंद्र भगत (वय ६६, पुणे-सातारा रस्ता, पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी अच्युत भगत यांच्या मुलाचा विवाह हा थेऊर येथील वृंदावन पॅलेस या मंगल कार्यालयात शनिवारी (ता.२२) करण्याचे दोन्ही कुटुंबाने ठरवले होते. अच्युत भगत यांनी विवाह सोहळ्यात सुनेला घालण्यासाठी सोन्या-चांदीचे दागिने बनवले होते. भगत यांनी वधूच्या दागिन्यांची बॅग त्याच्या मुलीकडे दिली होती. दुपारी मुलगी बॅग पायाजवळ ठेवून जेवण करीत होती. जेवण केल्यानंतर त्यांनी बॅग घेण्यासाठी पायाजवळ हात लावला; परंतु त्यांना बॅग मिळून आली नाही. भगत कुटुंबीयांनी बॅगेची सर्वत्र शोधाशोध केली; परंतु बॅग मिळून आली नाही. त्यानंतर भगत यांनी या घटनेची माहिती तत्काळ लोणी काळभोर पोलिसांना दिली. लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक रत्नदीप बिराजदार, दिगंबर सोनटक्के व त्यांचे सहकारी घटनास्थळी त्वरित दाखल झाले. पोलिसांनी बॅग शोधण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला; मात्र बॅग मिळून आली नाही. या चोरीत वधूचे स्त्रीधन म्हणून केलेले सुमारे साडेदहा तोळ्याचे सोन्याचे दागिने १ लाख ५० हजार रुपयांची रोकड, पैंजण असे चालू बाजार भावाप्रमाणे सुमारे १३ लाख ७५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
मंगल कार्यालयात सीसीटीव्हीची वानवा!
पूर्व हवेलीत अनेक मोठे हॉल, मंगल कार्यालये आहेत. याठिकाणी नेहमी छोटे-मोठे कार्यक्रम होत असतात.ही कार्यालये लाखोंनी भाडी घेतात पण यजमानांच्या सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक उपाय योजना करत नाहीत परिणामी अशा मोठ्या चोरीच्या घटना सातत्याने घडतात आणि पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे यांचा तपासही लागत नाही, ही या भागातील वास्तविकता आहे. थेऊर येथील वृंदावन पॅलेस या मंगल कार्यालयात देखील सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पोलिसांनाही या गुन्ह्याच्या तपासात अडचणी येत आहेत.
