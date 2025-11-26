उरुळी कांचन येथे एकावर चाकूने हल्ला
उरुळी कांचन, ता. २६ : माझ्या दुकानासमोर गोंधळ घालत बसत जाऊ नका, असे म्हणाल्याच्या कारणावरून शिवीगाळ व दमदाटी करून दुकानमालकावर धारदार चाकूने पोटात, तसेच हातावर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील तुपेवस्ती परिसरात घडली आहे.
याप्रकरणी बाळासाहेब नारायण तुपे (वय ६६, रा. तुपेवस्ती उरुळी कांचन, ता. हवेली) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून स्वप्नील बाळू ओव्होळ (रा. तुपेवस्ती, उरुळी कांचन, ता. हवेली) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाळासाहेब तुपे यांचा भाऊ प्रभाकर तुपे यांचे उरुळी कांचनमधील तुपेवस्ती येथे दुकान आहे. मंगळवारी (ता. २५) रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास ओव्होळ हा दुकानासमोर आला व काही कारण नसताना गोंधळ घालू लागला. आपल्या ग्राहकांना त्रास होऊ नये म्हणून प्रभाकर तुपे यांनी त्यास तुम्ही दुकानापुढे गोंधळ घालत बसत जाऊ नका असे समजावून सांगितले. ओव्होळ याला या गोष्टीचा राग आला. त्याने प्रभाकर यांना शिवीगाळ दमदाटी करण्यास सुरुवात केली व त्यांना जिवे ठार मारण्याचे उद्देशाने त्यांच्यावर धारदार चाकूने पोटात, तसेच हातावर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. झालेल्या वादाचा आवाज ऐकून आजूबाजूचे स्थानिक रहिवासी तेथे जमा होत असल्याचे . पाहून ओव्होळ तेथून पळून गेला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बाजगिरे हे करत आहेत.
