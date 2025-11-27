थेऊर येथे ट्रकची नऊ दुचाकींना धडक
थेऊर, ता. २७ : थेऊर- कोलवडी रस्त्यावर ट्रकने नऊ दुचाकींना धडक दिल्याची घटना थेऊर (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील स्मशानभूमीजवळ बुधवारी (ता. २६) रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, दुचाकींचा चक्काचूर झाला आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
श्रीराम संतराम वरपे (वय २५, रा. कोरडेवाडी, जि. बीड) असे ट्रकचालकाचे नाव आहे. याप्रकरणी अजय मनोहर पवार (वय ३३, रा. थेऊर, ता. हवेली) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी पवार हे थेऊर येथील एका व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी गेले होते. पवार यांनी थेऊर स्मशानभूमीच्या बाहेर थेऊर ते कोलवडी रस्त्याच्या कडेला दुचाकी लावली होती. तसेच, इतर नागरिकांनीही त्या ठिकाणी मोटार सायकली लावल्या होत्या. त्यावेळी ट्रकने दुचाकींना धडक दिली.
दरम्यान, या अपघातात विजय पवार, विकास व्यवहारे इतर ६ जणांच्या दुचाकींचा चक्काचूर झाला आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार बारगजे करत आहेत.
