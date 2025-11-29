महिलेवर अत्याचारप्रकरणी; कथित पत्रकारावर गुन्हा
थेऊर, ता.२९ : हातउसने दिलेले पैसे काढून देतो असे सांगत कथित पत्रकाराने महिलेला शीतपेयातून गुंगीचे औषध पाजून लॉजवर नेत अत्याचार केल्याप्रकरणी कथित पत्रकारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना थेऊर ग्रामपंचायत हद्दीतील वृदांवन लॉज येथे ता. ३ ते ४ मे २०२५च्या दरम्यान घडला.
हनुमंत राजकुमार सुरवसे (वय २९, रा. माळीमळा, लोणी काळभोर, ता. हवेली) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. याबाबतची माहिती अशी की, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांच्या जुजबी ओळखीचे व्यक्ती हनुमंत सुरवसे यांनी एका हॉस्पिटलमध्ये शिबिर आयोजित केलेले होते. त्याने आपण पत्रकार असल्याचे सांगत शिबिरामध्ये काढलेले फोटो पाठविण्यासाठी पीडितेचा मोबाइल क्रमांक घेतला व सर्व फोटो तिच्या व्हॉट्सॲपवर पाठविले. त्यानंतर सुरवसे हा पीडितेशी व्हॉट्सॲप कॉलवर बोलत जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करीत होता. दोघांची चांगली ओळख झाल्याने तिने त्यास हात उसने दिलेल्या रकमेसंदर्भात सांगितले. यावर त्याने ता. ३ मे २०२५ला रात्रीच्या सुमारास उसने दिलेले पैसे काढून देतो असे सांगून फिर्यादीला त्याच्या वाहनामध्ये बसवले. तिला शीतपेयामधून काहीतरी गुंगीचे औषध देऊन थेऊर येथील वृदांवन लॉजवर नेत तिच्यावर अत्याचार केला. तसेच मोबाइलमध्ये विवस्त्र फोटो काढले ते फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिच्याकडे तीन लाखांची मागणी करत ३२ हजार रुपये घेतले. उर्वरित पैसे न दिल्यास फोटो व रेकॉर्डिंग व्हायरल करीन याबाबत कोणाला काही सांगितले तर तुला आमच्या बायका आणून मारत पोलिस ठाण्यात घेऊन जाईल अशी धमकी दिली, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक अनिल जाधव करत आहेत.
