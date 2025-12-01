शिवीगाळ, मारहाणप्रकरणी कुंजीरवाडीत शिक्षकावर गुन्हा
थेऊर, ता. १ : घरासमोर लघुशंका करताना दिसला म्हणून त्याला हाटकल्याचा राग आल्याने एका परप्रांतीय शिक्षकाने शिवीगाळ, दमदाटी करून शेतकऱ्यास मारहाण केल्याची घटना २८ नोव्हेंबरला रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास कुंजीरवाडीमधील (ता. हवेली) थेऊर फाटा येथे घडली.
याप्रकरणी शिवाजी कांतिलाल काळभोर(वय ४३, रा. कुंजीरवाडी, थेऊरफाटा, ता. हवेली) या शेतकऱ्याने दिलेल्या फिर्यादीवरून आनंद मोहन कुलकर्णी (वय ३८, रा. सुहाग कॉलनी, विजापूर, कर्नाटक) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काळभोर हे २८ नोव्हेंबर रोजी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास शेतातील गव्हाला पाणी देऊन घरी आले. त्यावेळी कुलकर्णी हे काळभोर त्यांच्या घरासमोर लघुशंका करताना दिसले म्हणून त्यांनी त्याला हटकले. याचा त्याला राग त्याला आल्याने तो त्यांना तू मला विचारणारा कोण? असे म्हणून उडवाउडवीचे उत्तरे देत काळभोर यांना शिवीगाळ करून हाताने मारहाण केली. तसेच, पाठीमागून त्याने जोराचा धक्का दिल्याने काळभोर खाली पडले. त्यांच्या कपाळाला, नाकाला, ओठाला मार लागून रक्तस्राव झाला. तसेच, त्यांच्या तोंडातील एक दात पडला असून, डाव्या पायाच्या गुडघ्याला व उजव्या हाताच्या बोटाला जखम झाली आहे. काळभोर यांनी पोलिस मदतीसाठी ११२ क्रमांकावर संपर्क साधला. पोलिस आल्यानंतर त्यांनी काळभोर व कुलकर्णी यांना पोलिस ठाण्यात नेले. त्यानंतर काळभोर यांना उपचारासाठी ससून रुग्णालय, पुणे या ठिकाणी पाठवले. उपचारानंतर त्यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दिली आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार शिवाजी शिंदे हे करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.