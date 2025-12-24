युवाशक्ती ही देशाला दिशा देणारी ऊर्जा
थेऊर, ता. २३ : ‘‘युवाशक्ती ही देशाला दिशा देणारी नवी ऊर्जा असते. युवा शक्तीला विधायक दिशेकडे घेऊन गेल्यास संपूर्ण गावाचा नव्हे, तर देशाचा कायापालट होऊ शकतो. हा विश्वास सर्वच नेत्यांना होता म्हणूनच त्यांनी राष्ट्रीय सेवा योजनेची सुरुवात केली,’’ असे प्रतिपादन सोरतापवाडीच्या सरपंच सुनीता चौधरी यांनी केले.
समाजभूषण गणपतराव काळभोर महाविद्यालयाचे विशेष श्रमसंस्कार शिबिर समारोप रविवारी (ता. २१) सोरतापवाडी (ता. हवेली) येथे संपन्न झाला. या शिबिराच्या समारोप प्रसंगी चौधरी बोलत होत्या. याप्रसंगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक सुदर्शन चौधरी, उपसरपंच विकास चौधरी, लोणीकाळभोर विद्या संकुलाचे कार्याध्यक्ष राहुल काळभोर, कारभारी चौधरी, सनी चौधरी, ग्रामपंचायत अधिकारी संतोष गायकवाड आदी उपस्थित होते.
यावेळी प्रा. डॉ. संभाजी निकम यांनी सात दिवसातील कामाचा आढावा घेताना सांगितले की, तीन वर्षे सातत्याने समाजभूषण गणपतराव काळभोर महाविद्यालयाचे श्रमसंस्कार शिबिर सोरतापवाडी येथे ग्रामस्वच्छता, वृक्षारोपण, सर्वेक्षण, विविध डिजिटल अॅपची ग्रामस्थांना माहिती देणे, खेड्यांचा विकास झाला तरच देशाचा विकास होऊ शकतो हा उद्देश ठेवून श्रम संस्कार शिबिराचे आयोजन केले होते. पुणे जिल्ह्यातील काटेवाडी आणि सोरतापवाडी ही दोनच गावे स्मार्ट व्हिलेजसाठी निवड झाली आहेत.
याप्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अंबादास मंजुळकर म्हणाले की, ‘‘राष्ट्रीय सेवा योजनेची स्थापना महात्मा गांधीजींचे जन्मशताब्दी वर्ष २४ सप्टेंबर १९६९ या दिवशी झाली. याचा मुख्य उद्देश मी माझ्यासाठी नाही तर तुझ्यासाठी असा आहे. आज संपूर्ण देशात ही योजना राबविली जाते.’’
यावेळी श्रमसंस्कार शिबिरात दररोज सायंकाळी व्याख्यानांचे आयोजन केले होते. भारतीय संविधान जागर, व्यसनमुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन, डिजिटल साक्षरता, हळदी- कुंकू समारंभ, मनातल्या कविता या विषयांवर प्रा. डॉ. शिवाजी गायकवाड, प्रा. डॉ. शेखर पाटील, प्रा. गणेश हजारे, प्रा. सुहास नाईक, प्रा. गणेश गाडेकर आदी तज्ज्ञांनी ग्रामस्थांना व शिबिरार्थींना मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. स्नेहा हिंगमिरे यांनी केले, तर आभार डॉ. शिवाजी गायकवाड यांनी मानले
विद्यार्थ्यांनी केली विविध कामे
विद्यार्थ्यांनी १५ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत ग्रामस्वच्छता आणि जलसंधारणावर गावात विविध विकासकामे केली. यामध्ये प्रामुख्याने गावातील रस्त्यांची व स्मशानभूमीची साफसफाई, कचरा कुंडीमुक्त गाव करण्यासाठी जनजागृती केली. सांडपाणी व्यवस्थापन, ठिकठिकाणी शोषखड्डे खोदून सांडपाण्याची विल्हेवाट लावली.
