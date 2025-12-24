शिरूरच्या राजकारणात हवेलीचा निर्णायक रोल
उरुळी कांचन, ता. २४ : राजकीय सारीपाटावर शिरूर आणि हवेली या तालुक्यांचा मिळून एक विधानसभा मतदारसंघ आहे तर शिरूर हा स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत या दोन तालुक्यामधील पाहुण्यारावळ्यांच्या मतदानाभोवती निवडणुकीचा निकाल बहुतांशी फिरत असतो. तीच परिस्थिती नुकत्याच झालेल्या शिरूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये बघायला मिळाली. नगर परिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत हवेली तालुक्यातील दोन लेकींनी एकमेकांविरोधात दंड थोपटले होते त्यात एक यशस्वी झाली तर दुसरी अशस्वी, त्यामुळे हवेली तालुक्यासाठी ‘थोडी खुशी थोडी गम’ची स्थिती निर्माण झाली आहे.
शिरूर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी उभ्या पाच उमेदवारांपैकी दोन महिला उमेदवार हवेलीतील दोन कन्या होत्या. त्यापैकी एक ऐश्वर्या अभिजीत पाचर्णे या हवेली तालुक्यातील आष्टापुर गावचे सुपुत्र व यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रकांत जगताप यांच्या कन्या व हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप यांच्या पुतणी (पूर्वाश्रमीच्या ऐश्वर्या सुभाष जगताप) तर दुसऱ्या माजी नगराध्यक्षा सुवर्णा राजेंद्र लोळगे उरुळी कांचन येथील जे. बी. सराफ पेढीचे मालक जयप्रकाश बेदरे यांच्या कन्या (पूर्वाश्रमीच्या सुवर्णा जयप्रकाश बेदरे) या दोघीही हवेली तालुक्याच्या कन्या शिरूर नगरपरिषदेवर कारभारी होण्यासाठी अटीतटीच्या लढतीत समोरासमोर उभे राहिलेल्या व दोन्हीही अधिकृत पक्षाच्या उमेदवार! यातही एकीला नगराध्यक्ष पदाचा अनुभव आणि चर्चेतील मोठा पक्ष भाजपची अधिकृत उमेदवारी! तर पुणे जिल्ह्यावर नेमकी कोणाची ‘दादागिरी’ हे चित्र स्पष्ट होण्याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने दिलेली अधिकृत उमेदवारी अशा दोन वेगळ्या कारणाने मिळालेल्या उमेदवारीने व शिरूर शहराला प्रचारातून ढवळून काढलेल्या या दोन्हीही लेकींनी, त्यांच्या समर्थकांनी, नातेवाईकांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. या लढतीत जगताप यांच्या कन्येने बाजी मारून आमदार माऊली कटके यांचे हात बळकट करत पुणे जिल्याह्याचे ‘दादा’ अजित पवार हेच आहेत यावर शिक्कामोर्तब केले.
