उरुळीतील हत्या वैयक्तिक वादातून
उरुळी कांचन, ता.२९ : हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन पोलिस ठाणे येथे खून प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत दोन संशयित आरोपींना सोलापुरातून अटक केली आहे. वैयक्तिक वादातून संगनमताने ही हत्या केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
पेठ गावच्या हद्दीत, थेऊर-पेठ रोडलगत, म्हसोबा मंदिराजवळील शेतात संपत तुकाराम चौधरी (वय ४८, रा. वडाचीवाडी पेठ) यांची गुरुवारी (ता. १८) सायंकाळी ७.३० वाजता ते शुक्रवारी (ता. १९) दुपारी एकच्या दरम्यान अज्ञात व्यक्तीने धारदार हत्याराने मारहाण करून हत्या केली होती. या प्रकरणी मृताचे पुत्र यश संपत चौधरी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शुक्रवारी (ता. १९) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गंभीर गुन्ह्याच्या तपासासाठी उरुळी कांचन पोलिस ठाणे व स्थानिक गुन्हे शाखेची दोन स्वतंत्र तपास पथके नियुक्त करण्यात आली होती. तपासादरम्यान संशयित आरोपी स्वप्नील शिवाजी चौधरी व आदेश रेवलनाथ चौधरी यांचा मध्यप्रदेशातील उज्जैन व सोलापूर येथे शोध सुरू होता. तांत्रिक तपास व मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार आरोपी सोलापुरात असल्याची खात्री झाल्यानंतर सोमवारी (ता. २९) उरुळी कांचन पोलिस पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले. तपासात मयत व आरोपी स्वप्नील चौधरी यांच्यात यापूर्वी वैयक्तिक वादातून गुन्हे दाखल असल्याचे निष्पन्न झाले. याच वादातून आरोपींनी संगनमताने हा खून केल्याचे समोर आले आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर करून पोलिस कोठडी रिमांड घेण्यात येऊन पुढील सखोल तपास पोलिस करणार आहेत असे सचिन वांगडे यांनी सांगितले. ही संपूर्ण कारवाई पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अपर पोलिस अधीक्षक (बारामती विभाग) गणेश बिराजदार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी (दौंड विभाग) बापूराव दडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अविनाश शिळीमकर व निरीक्षक सचिन वांगडे (उरुळी कांचन पोलिस ठाणे) यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने ही यशस्वी कारवाई केली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण कांबळे हे करीत आहेत.