दोन दिवसांत सव्वा कोटींचा कर जमा
उरुळी कांचन, ता. १ : हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन ग्रामपंचायत कार्यालयात ५० टक्के माफीसह घरपट्टी भरण्यासाठी नागरिकांची झुंबड उडाली होती. दोन दिवसांत तब्बल सव्वा कोटी रुपयांचा कर जमा झाला आहे.
राज्य शासनाने ग्रामविकासाला गती देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत घरपट्टी, पाणीपट्टी व दिवाबत्ती या थकीत करासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय १३ नोव्हेंबर २०२५ला घेतला; मात्र तो राबविण्याची वा न राबविण्याची मुभा गावाच्या ग्रामसभेला दिली होती, त्यामुळे १८ नोव्हेंबर २०२५ला उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या झालेल्या ग्रामसभेत तो स्वीकारला नाही. त्यामुळे उरुळी कांचन मधील बहुसंख्य ग्रामस्थ यापासून वंचित राहिले होते. त्यांनी ग्रामपंचायतीला निवेदन देत हा शासन निर्णय राबविण्याचा आग्रह धरला, त्याला अनुसरून ता.२९ डिसेंबर २०२५ला झालेल्या विशेष ग्रामसभेत हा ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय संमत करून ग्रामस्थांना दिलासा दिला, पण तो भरण्यासाठी केवळ तीन दिवस म्हणजे ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत असल्याने ग्रामस्थांनी तो भरण्यासाठी प्रचंड गर्दी केल्याने, ग्रामपंचायतीला सकाळी ८ ते रात्री ११ पर्यंत कार्यालय उघडे ठेवून नागरिकांकडून कर जमा करून घ्यावा लागला. नागरिकांची झुंबड उडाली आहे मागील दोन दिवसांत अंदाजे सव्वा कोटीच्या आसपास कर जमा झाला असल्याची माहिती सरपंच मिलिंद जगताप व ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश गळवे यांनी दिली. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली घरपट्टी भरण्यास नागरिक पुढे सरसावले. शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल २०२५ पूर्वीचा थकीत निवासी मालमत्ता, पाणीपट्टी व दिवाबत्ती कर या सवलतीच्या कक्षेत येणार आहे.
