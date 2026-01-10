आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे लोणी पोलिसांनी वाचविले प्राण
थेऊर, ता.१० : थेऊर (ता. हवेली) येथे मुळा- मुठा नदीचे पुलावरून आर्थिक अडचणींमुळे नदीपात्रात उडी मारून आत्महत्या करण्याच्या तयारीत असलेल्या महिलेला लोणी काळभोर पोलिसांनी वाचविले.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, थेऊर पोलिस चौकीमध्ये शुक्रवारी (ता. ९) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास एक जण धावत धावत आला व त्याने थेऊर-कोलवडी नदीचे पुलावरून एक महिला जीव देण्याचे मनःस्थितीत उभी आहे, अशी माहिती दिली. प्रसंगावधान दाखवून पोलिस चौकीच्या महिला पोलिस हवालदार वैशाली नागवडे व मार्शल पोलिस शिपाई ताम्हाणे, घुले हे थेऊर कोलवडी नदी पुलावर गेले. त्यांना एक महिला नदीपात्रात उडी मारून आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्नात असलेली दिसून आली. त्या महिलेची समजूत काढत तिला परावृत्त केले. त्यावेळी ती बाजूला झाली. तिला ताब्यात घेऊन थेऊर पोलिस चौकी येथे आणले. तिचे नाव व पत्ता विचारला असता तिने वैष्णवी सुरेश पांडागळे (वय-२६, रा.भाडळे वस्ती, कोलवडी, ता.हवेली) असे असल्याचे सांगितले व तिचे पती सुरेश पांडागळे यांना बोलावून घेतले. त्या दोघांकडे आत्महत्या करण्याचे कारण विचारले असता, त्या महिलेने आर्थिक अडचणींमुळे आत्महत्या करण्याकरिता गेले असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, महिलेस व तिच्या पतीस पोलिस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के व वैशाली नागवडे यांनी समुपदेशन केले. महिलेस पतीच्या ताब्यात देऊन सुखरूप घरी पाठविले.
