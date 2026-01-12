पावणेसात लाखांच्या बदल्यात उकळले बारा लाख
उरुळी कांचन, ता. १२ : सहा लाख ५९ हजार ३७५ रुपयांच्या बदल्यात १० ते ७० टक्क्यांप्रमाणे व्याजापोटी फिर्यादी व त्याच्या पत्नीकडून ऑनलाइन व रोख स्वरूपात १२ लाख २० हजार रुपये घेऊनही आणखी रक्कम मागणाऱ्या खासगी सावकार व त्याच्या साथीदारांविरोधात लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिली.
सावकार श्याम वामन सावंत व त्याच्या इतर २ ते ४ साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर दत्तात्रेय आनंदा पवार (वय ४३, रा. राहींजवस्ती, लोणी काळभोर, ता. हवेली) यांनी फिर्याद दिली आहे. हा प्रकार २०१९ ते २०२५ अखेरपर्यंत लोणी काळभोर ग्रामपंचायत हद्दीतील राहींजवस्ती परिसरात घडला आहे. फिर्यादी यांनी २०१९ ते २०२५ अखेरपर्यंत ६ लाख ५९ हजार ३७५ रुपयांच्या बदल्यात १२ लाख २० हजार रुपये सावकारास दिले आहेत. त्यानंतरही सावकार श्यामने त्यांच्याकडे आणखी ४ लाख रुपये मुद्दल असल्याचे सांगून त्याबदल्यात फिर्यादी यांच्या पत्नीच्या मैत्रिणीची राहींजवस्ती येथील गट नंबर ४७ मधील १ गुंठा जमीन साठेखत करून घेतलेली आहे व त्यावर ५ लाख रुपये दिले असल्याचे लिहिलेले आहे. व त्या जागेचा ताबा घेण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. या जागेवर ताबा नको असेल तर साडेचार लाख रुपयांची मागणी करीत आहेत. ही रक्कम देता येणे शक्य नसल्याने त्यांनी फिर्यादीच्या पत्नीस अश्लील भाषेत बोलून तिचा विनयभंग केलेला आहे. तसेच फिर्यादीस पोलिसांत तक्रार केल्यास, ‘‘तुला जीपला बांधून तुझी लोणी गावात वरात काढतो,’’ अशी धमकी दिलेली आहे. हा प्रकार असह्य झाल्याने सावंत व त्यांचे साथीदारांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास साहाय्यक पोलिस निरीक्षक कृष्णा बाबर हे करत आहेत.
