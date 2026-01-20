लोणी काळभोर येथे मोटारीने चिमुकल्याला चिरडले
थेऊर, ता.२० : लोणी काळभोर (ता. हवेली) येथील जॉयनेस्ट वसाहतीत सायकल खेळणाऱ्या एका ५ वर्षीच्या चिमुकल्याला मोटारीने चिरडल्याची घटना सोमवारी (ता.१९) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. या अपघातानंतर मोटारचालकाला लोणी काळभोर पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून तो एमआयटीचा विद्यार्थी असल्याची चर्चा परिसरात आहे.
निष्कर्ष अश्वत रेड्डी (वय-५,रा.जॉयनेस्ट सोसायटी,लोणी काळभोर,ता.हवेली)असे अपघातात मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव आहे. तर अथर्व रमेश कवडे (वय २६, रा. डी १/८,गंगा हाईट्स, पिंगळे वस्ती, मुंढवा, पुणे) असे अटक करण्यात आलेल्या मोटार (क्र. एमएच १२ जीव्ही ३१०२) चालकाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जॉयनेस्ट येथे राहणाऱ्या आपल्या मित्राला सोडायला कवडे मोटार घेऊन आला होता. यावेळी मित्राला सोडल्यानंतर मोटार पाठीमागे घेत असताना सायकल खेळण्यात मग्न असलेल्या निष्कर्ष रेड्डी याच्या सायकलला जोरदार धडक दिली. यावेळी मुलगा हा मोटारीच्या डाव्या बाजूच्या चाकाखाली आला. त्यामुळे त्याच्या अंगावरून दोन्ही टायर गेल्याने त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली व तो बेशुद्ध पडला. यावेळी मोटारचालक अथर्वने निष्कर्षला तत्काळ आपल्या मोटारीत टाकून विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले; मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. लोणी काळभोरचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक बोराटे पुढील तपास करीत आहेत.
