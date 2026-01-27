सावकाराच्या जाचाला कंटाळून भवरापुरात शेतकऱ्याची आत्महत्या
उरुळी कांचन, ता. २७ : खासगी सावकाराच्या जाचाला कंटाळून भवरापूर (ता. हवेली) येथील कैलास बबनराव साठे (वय ५२) या शेतकऱ्याने घराच्या पाठीमागे गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
साठे हे अल्पभूधारक, कष्टकरी शेतकरी होते. शेतीतील अडचणी व कौटुंबिक गरजांमुळे त्यांनी एका खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या बदल्यात त्यांनी तब्बल एक एकर शेतजमीन त्या सावकाराच्या नावावर करून दिली होती. एवढे करूनही सावकाराचा लोभ शमला नाही. पैशांचा सतत तगादा, मानसिक छळ, धमकावणे आणि अपमानास्पद वागणूक सुरूच होती, असा आरोप साठे कुटुंबीयांनी केला आहे.
सततच्या दबावाखाली कैलास साठे पूर्णपणे खचले होते. अखेर रविवारी (ता. २५) सायंकाळी त्यांनी जीवन संपवण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला. काही वेळाने त्यांचा मुलगा व पत्नी यांना साठे हे गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले. कुटुंबीयांनी तत्काळ उरुळी कांचन पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत त्यांना रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. दरम्यान, खासगी सावकाराच्या जाचामुळेच कैलास साठे यांनी आत्महत्या केली, असा थेट आरोप कुटुंबीयांनी केला असून, संबंधित सावकारावर कठोर गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी केली आहे.
