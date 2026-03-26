उरुळीतील रस्त्यांना अतिक्रमणांचा विळखा

उरुळी कांचन, ता. २५ : उरुळी कांचन (ता. हवेली) गावातील बेशिस्त वाहतूक आणि वाढत्या अतिक्रमणाकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिक, व्यापारी व विद्यार्थी त्रस्त आहेत. सार्वजनिक जागांवरील अवैध बांधकामांमुळे अंतर्गत रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेणे कठीण झाले आहे.
पुणे- सोलापूर महामार्ग आणि रेल्वे मार्गामुळे गावाचे भौगोलिक विभाजन झाले आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहनांची संख्या वाढली असताना, सेवा रस्त्यांवरील टपऱ्या, हातगाड्या आणि भाजी विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीचा भार पेलणे अशक्य झाले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सर्वांगीण विकास आराखडा तयार करून वाहतूक कोंडी सोडवावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंच व नागरिकांकडून केली जात आहे.
गावातील रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यास ग्रामपंचायत प्रशासनाने सहकार्य मागितल्यास पोलिस प्रशासन देण्यास तयार आहे. मात्र, ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
- सचिन वांगडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, उरुळी कांचन पोलिस ठाणे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.