जमिनीच्या मोजणीवरून दोन गटांत हाणामारी

उरुळी कांचन, ता. १९ : सोरतापवाडी (ता. हवेली) येथे जमिनीच्या मोजणीवरून दोन गटांत झालेल्या जोरदार हाणामारीत दोन्ही बाजूंचे लोक जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिसांनी परस्परविरोधी तक्रारींवरून दोन्ही गटांतील एकूण आठ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. ही घटना शनिवारी (ता. १८) गट क्रमांक ३०३ मध्ये घडली.
स्वप्नील शिवाजी मोटे (वय २६, रा. सोरतापवाडी, ता. हवेली) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सरकारी मोजणीला हरकत घेतल्याच्या रागातून केरू कोळेकर, प्रतीक कोळेकर, वैशाली कोळेकर आणि तानाजी शेळके (सर्व रा. सोरतापवाडी, ता. हवेली) यांनी शिवीगाळ केली. तानाजी शेळके (पूर्ण नाव माहीत नाही. रा. भांडगाव ता. दौंड) याने लोखंडी गजाने सागर मोटे यांच्या डोक्यात वार करून जखमी केले, तर प्रतिकने दगडाने मारहाण केली. पोलिसांनी या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
दुसऱ्या बाजूने केरू कामाजी कोळेकर (वय ४९, रा. सोरतापवाडी, ता. हवेली) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यांच्या मालकीच्या जमिनीची मोजणी सुरू असताना सागर मोटे, जयदीप चौधरी, स्वप्नील मोटे व तात्याबा मोटे (सर्व रा. सोरतापवाडी, ता. हवेली) यांनी मज्जाव केला. वादादरम्यान सागर मोटे याने केरू यांच्या डोक्यात दगड मारून जखमी केले व मुलाला मारहाण केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी वरील चौघांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिस हवालदार मोरे पुढील तपास करीत आहेत.
