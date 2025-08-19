स्त्रियांनो साक्षर, स्वावलंबी, जागरूक व्हा : सुनंदा पवार
उद्धट, ता. १८ : ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या शारदा महिला संघाच्या माध्यमातून समृद्ध महिला अभियान अंतर्गत चला महिला उद्योजक घडवूया कार्यक्रम इंदापूर तालुक्यातील उद्धट या गावामध्ये गुरुवारी (ता. १४) पार पडला.
यावेळी सुनंदा पवार म्हणाल्या की, प्रत्येक महिलेने आपले स्वतःचे कुटुंब सांभाळत असताना आपल्या स्वतःची व आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. समाजामध्ये काम करत असताना अनेक बिकट प्रसंगाचा सामना करत असलेली कुटुंबे त्यांच्या आरोग्यविमा विषयक अनास्था याद्वारे आरोग्य विम्याचे महत्त्व पटवून सांगितले.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या सविता व्होरा यांनी महिलांना सामाजिक जबाबदारी व स्त्रीशक्तीची ताकद याबाबत मार्गदर्शन करून जागृत केले. पीडीसीसी बँकेचे शाखा अधिकारी संतोष झेंडे, यांनी बँक व आर्थिक साक्षरता याबाबत महिलांना मार्गदर्शन केले. महिलांसाठी विमा पॉलिसीबाबत ज्ञानेश्वर रायते यांनी माहिती दिली. पूजा गुंजाळ यांनी महिलांना आरोग्याबाबत जागरूकता याविषयी मार्गदर्शन केले.
बाळासाहेब नगरे यांनी प्रास्ताविक केले. उद्धट गावचे सरपंच रवींद्र यादव यांनी आभार मानले. तात्या शेलार यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमाचे सर्व नियोजन शारदा महिला संघाचे प्रमुख बाळासाहेब नगरे, प्रकाश साळुंखे, तात्या शिंदे, गजानन मोकाशी, तात्या शेलार, अभिषेक जगताप, मंदाकिनी घोडके, आशा शिर्के, निकिता महामुनी, सचिन खलाटे, बाबासाहेब भाऊ यांनी केले.
