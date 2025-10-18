कुरवली विद्यालयाची अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत
उद्धट, ता. १८ ः कुरवली (ता. इंदापूर) येथील कर्मयोगी शंकरराव पाटील विद्यालयाने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत पाठवून त्यांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सामाजिक बांधिलकीच्या नात्यातून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ‘एक हात मदतीचा’ हा उपक्रम हाती घेतला. या उपक्रमानुसार विद्यार्थ्यांनी घरोघरी जाऊन ७५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत गोळा केली. या रकमेतून जीवनावश्यक वस्तूंचे ७० किट बनवण्यात आले. या कीटचे वाटप माढा तालुक्यातील दारफळ सिना या गावातील शेतकरी कुटुंबांना करण्यात आले. यावेळी विद्यालयाचे प्राचार्य गणेश घोरपडे, दारफळ सीना गावचे सरपंच अशोक शिंदे, मोहन बारबोले, गोपीनाथ बारबोले, संतोष कदम, शिवाजी मोरे, लहू निंबाळकर, बाळासाहेब मोरे, महेमूद मुलाणी, अभिमन्यू चव्हाण, अंबादास कांबळे, तानाजी माने, बापू काळे, विठ्ठल पन्हाळे, पांडुरंग पोपळभट आदी शिक्षक उपस्थित होते.
संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, नीरा-भीमा कारखान्याचे ज्येष्ठ संचालक उदयसिंह पाटील, उपाध्यक्ष मनोज पाटील, सचिव किरण पाटील, नितीन माने यांनी विद्यालयाच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले.
