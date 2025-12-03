पवारवाडीत शेतकऱ्याने अडविला पाणंद रस्ता
उद्धट, ता. ३ ः पवारवाडी (ता. इंदापूर) येथील एका शेतकऱ्याने ओढ्याच्या कडेने जाणारा पाणंद रस्ता भरून टाकून अडविला आहे. त्यामुळे या ठिकाणाहून ये- जा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची वाट बंद झाली आहे.
येथील शेतमालकाने पाणंद रस्ता मुरूम व माती टाकून अडवला आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरून ये- जा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुमारे चार ते पाच किलोमीटर अंतरावरून वळसा घालून जावे लागत आहे. हा रस्ता यापूर्वी ओढ्याच्या पाण्याने तीन वेळा वाहून गेला आहे. यावर सर्व शेतकऱ्यांनी रस्ता करण्याचे ठरवले, परंतु शेतमालकाला ते मान्य नव्हते. या कारणाने मध्येच रस्त्याला मुरूम व माती टाकून, तसेच चार- खणून रस्ता बंद केला आहे
हा रस्ता बंद असल्याकारणाने सुमारे १०० एकरावरील शेतकऱ्यांना पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावरून आपली वाहने घेऊन जावे लागत आहे. काही शेतकऱ्यांच्या उसाला तोड आली असून, रस्त्याअभावी ऊस वाहतूक करणे अवघड झाले आहे. तरी संबंधित विभागाने तातडीने यामध्ये लक्ष घालून रस्ता सुरू करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
