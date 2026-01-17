चिखली सोसायटीच्या अध्यक्षपदी पवार
उद्धट, ता १६ : चिखली (ता. इंदापूर) येथील चिखली विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी रुक्मिणी तायप्पा पवार यांची तर उपाध्यक्षपदी जनाबाई काशिनाथ अर्जुन यांची निवड करण्यात आली.
पवार या भटक्या-विमुक्त जमातीतील महिला असून, त्यांच्या समाजामधून प्रथमच महिला अध्यक्ष होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. भटक्या-विमुक्त समाज आजही विविध अडचणींना सामोरे जात असताना, पवार यांची निवड ही सामाजिक समतेकडे टाकलेले ठोस पाऊल मानले जात आहे. ग्रामविकास, शेतकरी हित, आर्थिक शिस्त आणि सभासदांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावणार असल्याची ग्वाही त्यांनी निवडीनंतर व्यक्त केली आहे.
यावेळी संस्थेचे संचालक मंडळ अभिजित माने, शिवराम अर्जुन, मधुकर खरात, सचिन कदम, विशाल निकम, तुकाराम वणवे, मारुती जाधव, दादासाहेब डोंबाळे, शंकर अर्जुन, सचिन मोरे, रणधीर माने, बाळासाहेब घोलप उपस्थित होते. तसेच आनंदराव खुळे, मनोज निकम, माऊली डोंबाळे, उत्तम खोमणे यांनी सहकार्य केले. मार्गदर्शक म्हणून विलास माने यांनी कामकाज पाहिले.
