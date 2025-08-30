शेणखताच्या खरेदी-विक्रीतून महिन्याला दोन कोटींची उलाढाल
उंडवडी, ता. ३० : जिरायती भागातील खराडेवाडी (ता. बारामती) गावाने शेणखताच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायातून तब्बल महिन्याला दोन कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. तरुणांच्या पुढाकारामुळे केवळ स्वतःसाठी रोजगार नाही तर गावकऱ्यांसाठीही वर्षभर काम उपलब्ध झाले आहे. त्यांनी एकप्रकारे आर्थिक क्रांतीच घडवून आणली आहे.
गावातील १२ तरुण या व्यवसायात सक्रिय आहेत. त्यांच्या मालकीचे एकूण २० ट्रक आहेत. हे व्यावसायिक पुणे, सातारा, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून जनावरांच्या गोठ्यातील शेणखत खरेदी करून प्रगत बागायती भागातील शेतकऱ्यांना विकतात.
या व्यापारातून दरमहा दोन हजार ब्रास खताची उलाढाल होत असून, एक ट्रक सहा ब्रास एवढे खत वाहून नेतो. एक ट्रक मालकाला दररोज सरासरी दोन ते तीन हजार रुपये नफा मिळतो. या उद्योगामुळे साधारण शंभर लोकांना (ड्रायव्हर व मजूर) वर्षभर रोजगार मिळतो.
परंपरेतून आधुनिकतेकडे वाटचाल
शेणखत विक्री हा व्यवसाय आजचा नाही. शिवराम बाबाजी भापकर यांनी शंभर वर्षांपूर्वी बैलगाडीच्या माध्यमातून या व्यवसायाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर त्यांच्या मुलांनी, नंतर नातवंडांनी ही परंपरा जोपासत व्यवसाय वाढवला.
गावाचा विकास
शेणखत व्यवसायामुळे अनेकांनी आपली मुले उच्चशिक्षित केली, जमिनी खरेदी करून विकसित केल्या. आधुनिक गाड्या, बंगले, शहरातील प्लॉटसुद्धा घेतले. तसेच खत विक्रीतून बागायती पट्यातील शेती पद्धती जवळून पाहता आल्या व त्या काही शेतकऱ्यांनी खराडेवाडीतही राबवायला सुरुवात केली आहे.
आमचे आजोबा बैलगाडीतून शेणखत विकायचे. वडिलांनी तो व्यवसाय पुढे नेला आणि आता मी तिसऱ्या पिढीत हा वारसा पुढे चालवतो आहे. या व्यवसायामुळे आमचे तसेच गावातील अनेकांचे जीवनमान उंचावले आहे.
संतोष भापकर, खराडेवाडी (ता. बारामती)
02922