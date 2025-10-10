उंडवडी परिसरात जिओ सेवा विस्कळित
उंडवडी, ता. १० : बारामती तालुक्यातील उंडवडी सुपे, सोनवडी सुपे, कारखेल, जराडवाडी परिसरात गेल्या चार- पाच दिवसांपासून जिओ कंपनीची सेवा मंदावली असून, नागरिक, शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग अक्षरशः हैराण झाले आहेत. इंटरनेट न चालल्याने फोन पे, गूगल पे, तसेच बॅंकेचे ऑनलाइन व्यवहार करणेही अडचणीचे झाले आहे.
या तांत्रिक बिघाडामुळे बॅंका, पतसंस्था व महासेवा केंद्रांमधील व्यवहार विस्कळित झाले आहेत. शेतकऱ्यांचे डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन नोंदी आणि आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. इंटरनेट सेवा नसल्याने नागरिकांना सरकारी योजना, आर्थिक व्यवहार, शेतमाल विक्री, तसेच करमणुकीचे साधन यांपासूनही वंचित राहावे लागत आहे.
याबाबत ग्राहकांनी सांगितले की, कॉल ड्रॉप्स, कॉलदरम्यान आवाज तुटणे, डेटा कनेक्ट न होणे अशा समस्या सातत्याने वाढत आहेत. सेवा मिळत नसताना पैसे भरावे लागल्याने अनेकांनी जिओकडून इतर नेटवर्ककडे पोर्ट होण्याचा विचार सुरू केला आहे.
या समस्येमुळे परिसरातील दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला असून नागरिक आणि स्थानिक संस्थांनी जिओ कंपनीने तातडीने दखल घेऊन सेवा सुरळीत करावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, या नेटवर्क बिघाडाबाबत जिओ कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
