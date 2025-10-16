सोनवडी सुपे रस्त्याची खड्ड्यांमुळे चाळण
उंडवडी, ता. १६ : बारामती- पाटस मार्गावरील सोनवडी फाटा ते सोनवडी सुपे (ता. बारामती) या दरम्यानच्या रस्त्यावर नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना अक्षरशः कसरत करत प्रवास करावा लागत आहे. नागरिकांनी संबंधित विभागाकडे तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून सन २०२३ मध्ये सुमारे दीड कोटी रुपये खर्चून १,७०० मीटर लांबीच्या या रस्त्याचे डांबरीकरण केले होते. या कामाची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी पाच वर्षांसाठी म्हणजेच सन २०२८ पर्यंत ठेकेदाराकडे आहे. मात्र, अवघ्या दोन पावसाळ्यानंतरच रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे.
पावसाच्या पाण्याने डांबर उखडले असून, अनेक ठिकाणी मोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. काही ठिकाणी काटेरी झुडपे आणि गवत रस्त्यावर पसरल्याने वाहनचालक व पादचारी त्रस्त झाले आहेत. हा मार्ग परिसरातील एकमेव व अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता असून, दिवसभर येथे वाहतुकीची वर्दळ असते. दररोज एमआयडीसीतील कामगार, भैरवनाथ विद्यालयातील विद्यार्थी आणि शेतकरी या रस्त्याने प्रवास करतात. वाढत्या खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.
पुढच्या आठवड्यात डांबर प्लांट सुरू झाल्यानंतर संबंधित रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात येईल.
- नितीन शेडगे, शाखाअभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास
