जय किसान शेतकरी बचत गटातर्फे दहा हजार रुपयांचा लाभांश वाटप
उंडवडी, ता. १६ : उंडवडी सुपे (ता. बारामती) येथील जय किसान शेतकरी बचत गटाच्या वतीने आपसात दिवाळीच्या सणासाठी दहा हजार रुपये लाभांश वाटप व भोजन देण्यात आले. यामुळे गटातील शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.
जय किसान शेतकरी बचत गट सन २०११ पासून कार्यरत आहे. यामध्ये वीस सदस्य शेतकरी आहेत. दर महिन्याला गटाचे सदस्य एकत्रित येवून प्रत्येकी एक हजार रुपये बचत करतात. व शिल्लक रक्कम कर्ज म्हणून आपसात वाटप करत असतात.
सन २०१९ पासून गटातील नाप्यातून लाभांश वाटप सुरू झाले आहे. यामध्ये सुरवातीला दोन हजार रुपयांपर्यंत लाभांश वाटप होत होता. जसा नफा वाढत गेला तसा लाभांश देखील वाढत आहे. तिसर्यांदा तब्बल दहा हजार रुपये लाभांश वाटप केला आहे.
यावेळी अध्यक्ष प्रदीप गवळी सचिव सुनील भोसले, सदस्य संतोष गवळी दत्तात्रय गवळी, राजेंद्र गवळी, ज्ञानदेव गवळी, दत्तात्रेय पवार, कुंडलिक भोसले, संजय गवळी, रवींद्र गवळी उपस्थित होते.
03062
