बसस्थानकाअभावी उंडवडीत विद्यार्थ्यांची गैरसोय
उंडवडी, ता. १६ : बारामती- पाटस रस्त्यावर उंडवडी कडेपठार (ता. बारामती) येथे बसस्थानक नसल्याने विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय होत आहे. गावापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर हा मुख्य रस्ता असून, या मार्गाने दररोज विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार व ग्रामस्थ बारामतीसह पाटसकडे प्रवास करतात.
पूर्वी येथे बसस्थानक होते; मात्र रस्त्याचे नूतनीकरण करताना ते जमीनदोस्त झाले. त्यामुळे आता प्रवाशांना पावसात, उन्हात किंवा थंडीत उघड्यावरच बसची वाट पाहत थांबावे लागते. ‘‘गावातील विद्यार्थ्यांसह नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी कायमस्वरूपी या ठिकाणी बसस्थानक उभारले पाहिजे,’’ अशी मागणी येथील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीचे अध्यक्ष आनंद जराड यांनी केली आहे.
