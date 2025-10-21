खराडेवाडीतील बिरोबा तलावाला गळती
उंडवडी, ता. २१ : खराडेवाडी (ता. बारामती) येथील बिरोबा पाझर तलाव पावसाच्या पाण्याने तुडुंब भरला आहे. मात्र, या तलावाच्या भराव्याला पाण्याची गळती लागली आहे. त्यामुळे तलावातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
दुष्काळाच्या काळात सन १९७२ मध्ये का.सा. योजनेतून मजूरांना गहू वाटप करून हा तलाव बांधण्यात आला आहे. तेव्हापासून हा तलाव परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आला आहे. या तलावातील पाण्यामुळे परिसरातील शंभरहून अधिक विहिरी आणि बोअरवेलला पाणी टिकून राहते. त्यामुळे येथील शेतकरी ऊस, मका, कांदा, गहू, हरभरा तसेच भाजीपाला आणि फळबागांची पिके घेतात.
या तलावाच्या भरावाची लांबी तब्बल ५०० मीटर असून, आतील पाण्याचा साठा सुमारे एक किलोमीटरपर्यंत पसरला आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात तलावाच्या सांडव्यातून अनेक दिवस पाणी वाहत होते.
मात्र, आता भराव्याच्या दोन ते तीन ठिकाणी गळती सुरू झाली असून, मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे पाणी झपाट्याने कमी होत आहे. ही स्थिती कायम राहिल्यास तलाव फुटण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. या तलावाची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी माजी सरपंच गजानन भापकर, सतीश काकडे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाकडे केली आहे.
या तलावाच्या जिवावर माझा दोन एकर ऊस आहे. तलावामुळे परिसर हिरवागार झाला आहे. गळतीमुळे तलाव रिकामा झाला तर आमचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे संबंधित विभागाने तातडीने तलावाची दुरुस्ती करावी.
- गजानन भापकर, माजी सरपंच
03091
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.