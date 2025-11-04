जळगाव येथे ढापे बसविण्याच्या कामास वेग
उंडवडी, ता. ४ : बारामती तालुक्यातील जिरायती भागातील कऱ्हा नदीलगच्या गावांसाठी वरदान ठरत असलेल्या जळगाव कडेपठार परिसरातील पाच कोल्हापुरी बंधाऱ्यांवर लोखंडी दरफ्या (ढापे) बसविण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे.
यापूर्वी ‘सकाळ’ने १७ ऑक्टोबर रोजी ‘उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची शेतकऱ्यांना भीती’ मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्तानंतर पाटबंधारे विभागाने तातडीने ढापे बसविण्याचे काम सुरू केले असून शेतकऱ्यांनी ‘सकाळ’चे आभार मानले आहेत.
कऱ्हानदीवरील जळगाव कडेपठार, जळगाव सुपे, कऱ्हावागज, अंजनगाव आणि नेपतवळण या गावांच्या हद्दीत हे पाच कोल्हापुरी बंधारे आहेत. गेल्या वर्षी या जुन्या बंधाऱ्यांचे नूतनीकरण करून त्यांना आधुनिक स्वरूप देण्यात आले होते. या भागातील शेती संपूर्णपणे नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने बंधाऱ्यांवर ढापे बसविण्याची गरज होती.
मात्र, हे काम अपूर्ण राहिल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जात होते. परिणामी रब्बी व उन्हाळी हंगामात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली होती. आता मागील आठवड्यापासून पाटबंधारे विभागाने हे काम हाती घेतले असून लवकरच ते पूर्ण होणार आहे.
बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडल्याने ते जमिनीत झिरपून विहिरींतील पाण्याचा साठा वाढेल. तसेच मजूर खर्च, पाण्याची गळती व वार्षिक देखभाल खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.
‘सकाळ’ने आमचा प्रश्न गांभीर्याने मांडल्यामुळेच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. यासाठी आम्ही ‘सकाळ’चे मनःपूर्वक आभारी आहे.
- पांडुरंग वाबळे, शेतकरी
03105
