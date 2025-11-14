बऱ्हाणपूरच्या मुलींना कबड्डीत उपविजेतेपद
उंडवडी, ता. १४ : वरवंड (ता. दौंड) येथील सीताराम दिवेकर कॉलेजमध्ये झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे आयोजित पुणे झोन आंतरमहाविद्यालयीन कबड्डी स्पर्धेत बऱ्हाणपूर (ता. बारामती) येथील बारामती कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या मुलींच्या कबड्डी संघाने उपविजेतेपद पटकावले.
महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. राजेंद्र पाटील, क्रीडा विभाग प्रमुख प्रा. अतिश एन. कोरे यांनी संघ कर्णधार प्रणिता जगताप हिच्यासह विजयी संघाचे अभिनंदन केले.
