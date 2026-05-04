बऱ्हाणपूरमधील विद्यार्थ्यांसाठी हँड्स-ऑन प्रशिक्षण कार्यशाळा

उंडवडी, ता. ४ : बऱ्हाणपूर (ता. बारामती) येथील बारामती कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये यूव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी व एचपीएलसी या विश्लेषण तंत्रांवर आधारित दोन दिवसीय हँड्स-ऑन प्रशिक्षण कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. महाराष्ट्रातील विविध महाविद्यालयांतील बी. फार्मसीच्या २६० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.
ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट विभागामार्फत आयोजित या उपक्रमात पहिल्या दिवशी सैद्धांतिक सत्र झाले. अमाटेरासू लाईफ सायन्सेसच्या मयूरी गोफणे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत या तंत्रांच्या मूलभूत संकल्पना व औषधनिर्मितीतील उपयोग स्पष्ट केला. उपप्राचार्य डॉ. धनंजय घोडके यांनी कौशल्याधारित प्रशिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. दुसऱ्या दिवशी प्रात्यक्षिक सत्रात विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपकरणांवर काम करण्याची संधी मिळाली. एचपीएलसी प्रशिक्षण डॉ. श्रीकृष्ण बावकर व प्रेरणा बेंदगुडे यांनी, तर यूव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी मार्गदर्शन प्रा. अभिजित शितोळे व सुयश गायकवाड यांनी केले. प्राचार्य डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले.
