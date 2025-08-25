उरुळी येथे कंटेनरमधून २०० लिटर डिझेल चोरी
उरुळी कांचन, ता. २५ : उभ्या असलेल्या कंटेनरमधून १८ हजार रुपये किमतीचे तब्बल २०० लिटर डिझेल चोरट्याने चोरून नेल्याची घटना पुणे- सोलापूर महामार्गालगत उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथे शनिवारी (ता. २३) पहाटे चार ते सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडली.
या प्रकरणी अमोल हनुमंतराव निगडे (वय ४२, व्यवसाय ड्रायव्हर, रा. मु. पो. गुळुंचे- कर्नलवाडी, ता. पुरंदर) यांनी उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उरुळी कांचन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंटेनर चालक अमोल निगडे हे पुणे- सोलापूर महामार्गालगत उरुळी कांचन येथील शिवनेरी मिसळ परिसरात शनिवारी (ता. २३) पहाटे चार वाजता गाडी उभी केली होती. सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास त्यांना जाग आली असता त्यांना डिझेलची टाकी उघडलेल्या अवस्थेत आढळून आली. त्यावेळी त्यांनी जवळ जाऊन पाहणी केली असता त्यांना डिझेल चोरी झाल्याचे लक्षात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.