घरात आढळला अर्धनग्न अवस्थेत मृतदेह
उरुळी कांचन, ता. २७ : राहत्या घरात अर्धनग्न अवस्थेत मृतदेह आढळल्याची घटना लोणी काळभोर (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील माळी मळा परिसरात बुधवारी (ता. २७) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
अशोक डुंभडे (वय ५०) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, विकी शेंडकर यांची लोणी काळभोर परिसरातील माळीमळा मारुती मंदिराजवळ एक इमारत आहे. शेंडकर यांनी हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या एका व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर खोली भाड्याने दिली होती. शेंडकर यांच्या भाडेकरूकडे त्याचे नातेवाईक अशोक डुंभडे हे आले होते. नातेवाईक घरी आले आहेत म्हणून शेंडकर यांचे भाडेकरू तीन दिवसांपासून कामानिमित्त बाहेर गावी गेले होते. दरम्यान, दोन दिवस झाले तरी घराचा दरवाजा उघडला नाही. आवाज दिला तरी कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून शेंडकर यांनी या घटनेची माहिती लोणी काळभोर पोलिसांना दिली. या घटनेची माहिती मिळताच, लोणी काळभोरचे साहाय्यक निरीक्षक सोमनाथ नाळे, साहाय्यक फौजदार विनोद कांबळे, पोलिस हवालदार तेजस जगदाळे, हणमंत शिंगाडे व त्यांचे सहकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि नागरिकांच्या मदतीने घराचा दरवाजा तोडला असता, अशोक डुंभडे यांचा अर्धनग्न अवस्थेत मृतदेह आढळून आला. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलिस करीत आहेत.
