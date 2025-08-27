उरुळी कांचन येथे अपघाताची मालिका सुरूच
उरुळी कांचन, ता. २७ : पुणे- सोलापूर महामार्गावरील उरुळी कांचन (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील तळवाडी चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी बॅरिकेट्स लावण्यात आले आहेत. तसेच, वाहने वळविण्यासाठी कस्तुरी लॉन्स समोर नवीन चौक केला आहे. तळवाडी चौकातील वाहतूक कोंडीतून नागरिक सुटले पण पुन्हा नव्याने तयार करण्यात आलेल्या चौकातील अपघातात मात्र नागरिक सापडले आहेत.
मंगळवारी (ता. २६) पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास पुणे- सोलापूर महामार्गावरील उरुळी कांचन कस्तुरी मंगल कार्यालयाच्या समोरील नवीन चौकात वळण घेत असलेल्या आयशर टेम्पोला पाठीमागून हायवा ट्रकने जोरदार धडक दिली. यात हायवा ट्रकमधील पवन सिंग (वय ३२, रा. उत्तर प्रदेश), अन्वर शहा (रा. उत्तर प्रदेश) हे दोघे जखमी झाले आहेत. त्याच चौकात सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास टेम्पो पुण्याच्या दिशेने वळण घेत असताना पाठीमागून येणाऱ्या ट्रकने जोरदार धडक दिली. त्यात टेम्पो रस्त्यावरून कस्तुरी कार्यालयाच्या आवारात घुसला, त्यावेळी सुदैवाने मार्गावरून कुठलेही वाहन येत नसल्याने मोठी जीवित हानी टळली.
येथील तळवाडी चौकात नियमित वाहतूक कोंडी होत असते. येथील प्रस्तावित उड्डाणपुलाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. या चौकातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी बॅरिकेट्स लावले आहेत. परिणामी, शिंदवणे- जेजुरी मार्गाकडून येणाऱ्या वाहनांना नवीन चौकातून वळण केले आहे. नियमित प्रवास करणाऱ्या अवजड वाहन चालकांना अजूनही नव्या चौकाचा अंदाज येत असल्याने अपघात होत आहे. याबाबत बोलताना प्रत्यक्षदर्शी अपघात पाहणारे ट्रक चालक इनुस अन्सारी म्हणाले की, ‘‘सकाळी साडे सहाच्या दरम्यान ट्रक पास करून समोरून टेम्पोने अचानक वळण घेतले. टेम्पोने इंडिकेटर लावला नव्हता. वळण्यासाठी टेम्पो अचानक आडवा येऊन थांबल्याने अपघात झाला.
उरुळी कांचन ग्रामपंचायत हद्दीतील गाव हे पुणे- सोलापूर महामार्गालगत आहे. हे दाखविणारे दिशा फलक नाही. महामार्गावरून वाहने सुसाट जातात. नवीन चौकातून वाहनांना वळण घेताना व जाताना अंदाज येत नाही. या चौकात रंम्बलर, हायमास दिवे, दिशादर्शक फलक नाहीत. वेळीच उपाय योजना कराव्यात.
- अलंकार कांचन, पुणे जिल्हा नियोजन समिती सदस्य
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.