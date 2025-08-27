उरुळी कांचनमध्ये डीजेवर दंडात्मक कारवाई

उरुळी कांचन, ता. २७ : गणेशोत्सवानिमित्त उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या वतीने डॉल्बी मुक्त गणेशोत्सव २०२५ अंतर्गत परिसरातील सर्व गणेश मंडळांना सर्व प्रकारचे डीजे, डॉल्बी वाजविण्यास व लेझर लाइट लावण्यास बंदी घालण्यात आल्याचे परिपत्रक काही दिवसांपूर्वी जारी केले होते. तसेच सर्व गणेश मंडळांनी पारंपरिक वाद्यांचा वापर करूनच उत्सव साजरा करावा, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला होता.
बुधवारी (ता. २७) उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गणपती आगमनानिमित्त परिसरात लावलेल्या एका डीजेवर पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई केली आहे. ही कारवाई उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अभिजित कांबळे तसेच प्रादेशिक परिवहन पुणे यांच्यामार्फत करण्यात आली.
यावेळी बोलताना वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पाटील म्हणाले की, ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. सर्व मंडळांनी पोलिसांना सहकार्य करावे, उत्सव सर्वांचा आहे. सर्वांनी एकत्रित येऊन उत्सव साजरा करायचा आहे.