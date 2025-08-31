यशवंत साखर कारखान्यामधील स्थलांतरित कामगारांची नावे काढा
उरुळी कांचन, ता. ३१ : काही दिवसांपूर्वीच पूर्व हवेलीतील थेऊर गावात अनेक मतदारांची नावे चक्क दुसऱ्याच मतदारसंघात बदलण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला होता. हे प्रकरण ताजे असतानाच येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्य विनोद माळी आणि मनसे संघटक प्रशांत खांडे यांनी १५ वर्षे बंद असलेल्या यशवंत साखर कारखान्यातील कामगाराची नावे अजूनही यादीत असल्याची माहिती उघड केली आहे. याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
दिलेल्या लेखी निवेदनानुसार, थेऊर (ता. हवेली) येथील बाहेरील मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात आहेत. ज्यांची नावे अनेक वर्षापासून मतदार यादीमध्ये आहेत, पण ते गेल्या १० ते १५ वर्षापासून गावात राहत नाही, अशा स्थलांतरित नावे स्थानिक पडताळणी व पंचनामे करून वगळण्यात यावी. तसेच, येथील यशवंत कारखाना बंद होऊन १५ वर्षे झाली आहेत. तेथील कामगार वर्ग हा थेऊर गावात व कारखान्याच्या कामगार वसाहतीमध्ये राहत होता. आज तेथील कामगार वसाहत देखील रिकाम्या आहेत आणि येथील कामगार आपापल्या मूळ गावी स्थलांतरित झालेले असून, त्यांची संख्या देखील खूप मोठ्या प्रमाणात आहे.
जे आज त्यांच्या मूळ गावी देखील मतदार आहेत. तसेच, थेऊरमध्येही त्यांची नावे मतदार यादीत आहेत. यातील बरेच लोक त्यांच्या गावांत सरपंच, तसेच विविध पदावर आहेत. असे असताना या बाहेरच्या लोकांनी आमच्या थेऊर गावचा सरपंच ठरविणे लोकशाहीत योग्य आहे का? अशा लोकांमुळे लोकशाहीची जगजाहीर हत्या होत आहे व स्थानिक मतदारांवर उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. तरी थेऊर येथील सर्व स्थलांतरित मतदारांचे संबंधित बीएलओ यांच्यामार्फत स्थानिक पंचांच्या मदतीने पंचनामे करून थेऊर गावात राहत आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करून ही दुबार नावे काढून टाकावी किंवा स्थलांतरित करावी, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
