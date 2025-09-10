लोणी काळभोरला ‘सरपंच आपल्या दारी’ उपक्रम
उरुळी कांचन, ता. १० : लोणी काळभोर (ता. हवेली) ग्रामपंचायत प्रशासनाने पहिल्यादांच ‘सरपंच आपल्या दारी’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. दर मंगळवारी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून स्थानिक ग्रामस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी अर्ज तयार करण्यात आला आहे. या अर्जात स्थानिक ग्रामस्थाने आपल्या समस्या मांडायच्या आहेत. संबंधित ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून या समस्या सोडविल्या जाणार आहेत. ग्रामपंचायत सभागृहात बुधवारी (ता. १०) झालेल्या पत्रकार परिषदेत सरपंच राहुल काळभोर यांनी याबाबत माहिती दिली.
याप्रसंगी ग्रामविकास अधिकारी एस. एम. गवारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक प्रशांत काळभोर, सदस्य राजाराम काळभोर, माजी उपसरपंच राजेंद्र काळभोर, माजी सदस्य पांडुरंग केसकर, माजी उपसरपंच अण्णासाहेब काळभोर, सचिन काळभोर, नितीन जगताप आदी उपस्थित होते.
यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक प्रशांत काळभोर म्हणाले की, ‘‘सर्वसामान्य नागरिकांची ग्रामपंचायत सोडून इतर मान्यवर व्यक्तींकडे अथवा सरकार दरबारी उदाहरणार्थ खासदार आमदार, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग, महसूल विभाग, वीज वितरण आदी ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची ग्रामस्थांची कामे या माध्यमातून पोहोचविणे. सर्व नागरिकांना ग्रामपंचायतीमार्फत सुखसोई सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी, तसेच ग्रामपंचायत योग्य पद्धतीने चालवण्यासाठी घरपट्टी, पाणीपट्टीचा भरणा करण्याचे आव्हान या माध्यमातून व्यक्तिगत लोकांपर्यंत पोचता येणार आहे.’’
