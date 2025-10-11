कदमवाकवस्तीत स्वतंत्र पोलिस चौकी स्थापन करा
उरुळी कांचन, ता. ११ : लोणी काळभोर पोलिस ठाणे हद्दीतील कदमवाकवस्ती पालखीस्थळ परिसरात स्वतंत्र पोलिस चौकी स्थापन करण्याची मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीसाठी पक्षाचे पुणे जिल्हा संघटक नीलेश काळभोर यांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्याकडे निवेदन सादर केले. यावेळी शिवसेना पदाधिकारी संजय भालेराव, मनोज काळभोर, हनुमंत सुरवसे, महेश फलटणकर आणि बाळासाहेब ओझरकर उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कदमवाकवस्ती परिसराची लोकसंख्या सुमारे ४० ते ५० हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यावर ताण वाढला आहे. त्यामुळे कदमवाकवस्ती पालखी स्थळ परिसरात स्वतंत्र पोलिस चौकी सुरू करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. या मागणीस सामाजिक आणि राजकीय स्तरावरही पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र आहे. परिसर औद्योगिकदृष्ट्या आणि वाहतूक दृष्टीनेही झपाट्याने विकसित होत असल्याने वादविवाद व गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे पोलिसांची कायमस्वरूपी उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नीलेश काळभोर म्हणाले, ‘‘कदमवाकवस्ती परिसरात लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असून, यासोबतच गुन्हेगारी प्रवृत्तींमध्येही वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायीत्व असलेली पोलिस चौकी स्थापन होणे अत्यावश्यक आहे. पोलिसांची उपस्थिती असल्यास गुन्ह्यावर नियंत्रण मिळवता येईल आणि नागरिकांना तत्काळ मदतही मिळू शकेल.’’
कदमवाकवस्ती परिसरात पोलिस चौकी स्थापनेसाठी योग्य जागा मिळाल्यास दोन ते चार दिवसांत नियोजन केले जाईल.
- राजेंद्र पन्हाळे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, लोणी काळभोर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.