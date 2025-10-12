अष्टापूर परिसरात नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात
उरुळी कांचन, ता. १२ : अष्टापूर माळवाडी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा मुक्तसंचार सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शेतकरी, नागरिक आणि महिला-लहान मुले यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. वनविभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
शेतकरी भाऊसाहेब बाळू कटके यांच्या शेतातील गावरान कोंबड्यांच्या छोट्या व्यवसायाजवळ बिबट्याचा वावर नियमितपणे दिसून येत असून, त्याने शेडमध्ये घुसून कोंबड्यांवर हल्ले केल्याची माहिती आहे. तर पोपट दत्तात्रेय कोतवाल यांच्या शेतातील गोठ्यात भरदुपारी बिबट्या गाईंच्या शेजारी बसलेला दिसून आला. या प्रकारामुळे बिबट्याचा माणसांच्या सान्निध्यात वावर अधिकच धोकादायक ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शेतातच नव्हे, तर माळवाडीतील रस्त्याच्या कडेलाही बिबट्या शांतपणे फिरताना नागरिकांनी पाहिला आहे. त्यामुळे संपूर्ण गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, बिबट्याने परिसरातील अनेक पाळीव आणि भटक्या कुत्र्यांना ठार केले असून, त्याचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे.
वनविभागाला अनेक वेळा कळवूनही अद्याप कुठलीच ठोस कारवाई झाली नाही, ही वस्तुस्थिती असून ग्रामस्थ आता संतप्त झाले आहेत. “बिबट्याने माणसावर हल्ला केल्यावरच का वनविभाग जागा होणार?” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ करत आहेत. रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी द्यायला जाण्याची शेतकऱ्यांची भीती वाढली असून, याचा थेट परिणाम शेतीच्या कामांवर होत आहे.
पार्श्वभूमीवर यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक श्यामराव कोतवाल, अष्टापूरच्या सरपंच पुष्पा कोतवाल, माजी सरपंच कविता जगताप, उपसरपंच संजय कोतवाल, माजी उपसरपंच सोमनाथ कोतवाल, दत्तात्रेय कटके, राजेश कोतवाल यांनी वनविभागाकडे तातडीने लक्ष घालून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
