लोणी काळभोर येथील रिक्षाचालकाचा प्रामाणिकपणा
उरुळी कांचन, ता. १७ : लोणी काळभोर (ता. हवेली) परिसरात एका रिक्षाचालकाने रिक्षामध्ये विसरलेली लॅपटॉपची बॅग विद्यार्थ्यांला परत करीत माणुसकीचे आणि प्रामाणिकपणाचे उत्कृष्ट उदाहरण सर्वांसमोर ठेवले आहे. रिक्षाचालकाच्या या कार्याचे परिसरात कौतुक होत आहे.
एमआयटी कॉर्नर, लोणी काळभोर येथून बुधवारी (ता. १५) सायंकाळी साडेसात वाजता एमआयटी कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी अर्थ किशोर पिंपरे (रा. एमआयटी कॉलेज हॉस्टेल, लोणी काळभोर, पुणे) हा बकोरी फाटा, वाघोली येथे जाण्यासाठी रिक्षा (क्र. एमएच १२ टीयू ०८२२) मधून गेले. बकोरी फाटा येथे उतरल्यावर घाईगडबडीत त्यांची लॅपटॉपची बॅग रिक्षामध्येच विसरली. थोड्या वेळाने हे लक्षात आल्यानंतर त्यांच्याकडे रिक्षाचा क्रमांक नसल्याने काहीच पर्याय उरला नव्हता. त्यांनी तातडीने लोणी काळभोर पोलिस ठाणे गाठले व तेथील अधिकाऱ्यांकडे मदतीची विनंती केली.
या अनुषंगाने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कृष्णा बाबर, राहुल कर्डिले आणि प्रशांत सुतार यांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून रिक्षाचा तपास सुरू केला.
दरम्यान, रिक्षाचालक मोहन गणपती चंदनशिवे (वय ३२, रा. धुमाळमळा, थेऊर फाटा, कुंजीरवाडी, ता. हवेली) यांनी स्वतः अर्थ पिंपरे यांना संपर्क केला. पिंपरे यांनी भाडे गुगल पे द्वारे भरले होते. त्या व्यवहाराच्या आयडीच्या आधारे त्यांनी मित्राच्या मदतीने पिंपरे यांचा मोबाईल क्रमांक व इन्स्टाग्राम अकाऊंट शोधून काढले व संपर्क साधला.
त्यानंतर त्यांनी लॅपटॉपसह बॅग परत केली. रिक्षाचालक चंदनशिवे यांच्या प्रामाणिकपणाचे व माणुसकीच्या भावनेने प्रेरित हे कार्य अत्यंत स्तुत्य असून, लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याच्या वतीने त्यांचा सत्कार करून त्यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक करण्यात आले.
