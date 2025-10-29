लोणी काळभोर पोलिसांतर्फे ‘रन फॉर युनिटी’ मॅरेथॉन
उरुळी कांचन, ता. २९ : सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त देशभरात ‘एकता दिवस’ साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने एकता, अखंडता आणि सुरक्षिततेचा संदेश देण्यासाठी ‘रन फॉर युनिटी’ या एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर लोणी काळभोर पोलिस ठाणे, पुणे शहर यांच्यातर्फे शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी ६.३० वाजता ‘रन फॉर युनिटी’ आणि ‘एकता दिवस मॅरेथॉन’चे आयोजन करण्यात आले आहे.
या उपक्रमाचे मार्गदर्शन अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, पोलिस सहआयुक्त, मनोज पाटील, अप्पर पोलिस आयुक्त राजकुमार शिंदे, पोलिस उपआयुक्त, परिमंडळ-५ तसेच अनुराधा उदमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले आहे. मॅरेथॉनची सुरुवात लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यासमोरून होणार असून, हा दौड श्रीदत्त मंदिर चौक-रायवाडी रोडमार्गे-श्रीमंत अंबरनाथ मंदिर-रामदारा रस्ता-पाषाणकर बाग चौक-पालखी मैदान, कदमवाकवस्ती असा ३ किलोमीटर अंतराचा असेल.
या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट देशात एकता, बंधुता आणि सामाजिक सलोखा दृढ करणे हे असून, लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यातर्फे पंचक्रोशीतील सर्व नागरिक, विद्यार्थी, सामाजिक संघटना आणि युवकांना या मॅरेथॉनमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
