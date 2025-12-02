रिक्षा व्यवसायाने जीवनाची गाडी रुळावर
दीपक येडवे : सकाळ वृत्तसेवा
उत्रौली, ता. २ : भोर तालुक्यातील उत्रौली येथील कृष्णा हरिभाऊ शेटे (वय ५४) यांनी आपल्या अपंगत्वावर मात करीत गेली २६ वर्षे पुण्यात रिक्षा व्यवसाय करीत आपल्या मुलांना उच्चशिक्षित केले आहे.
कृष्णा शेटे यांना पोलिओमुळे जन्मजात अपंगत्व आले. त्यात घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती. त्यामुळे वडील आणि भाऊ उदरनिर्वाह स्वरूपात शेती करीत असत. घरात कमविणारे कोणीच नव्हते. त्यात कृष्णा हे नववी शिकत असताना त्यांच्या वडीलांचे निधन झाले. त्यामुळे ते शेतात काम करू लागले. चार वर्षे शेती केल्यावर पुणे येथे खासगी दूध डेअरीत कामाला सुरुवात केली. हे करीत असताना रिक्षा चालवण्यास शिकले. चार वर्षे दूध डेअरीत काम करताना थोडेफार पुंजी जमवली, तसेच वर्षभर भाड्याने रिक्षा घेऊन चालवली. त्यानंतर कर्ज काढून स्वतःची रिक्षा घेतली. हे करताना भाऊ दिलीप याची आर्थिक मदत झाली. ते गेली पाच वर्षे गावावरून पुणे येथे येऊन रिक्षा व्यवसाय करतात आणि दुपारी शेतातील छोटी-मोठी कामे करतात. त्यांची मुलगी तन्वी हिने बीसीएसचे शिक्षण पूर्ण केले, तर मुलगा आदित्य अकरावी वाणिज्य शाखेमध्ये शिकत आहे.
अपंगत्व हे जरी शारीरिक असले तरी मनाने खंबीर असल्यावर परिस्थितीवर मात करता येते. त्यामुळे न डगमगता दृढ निश्चयाने काम करीत राहणे गरजेचे आहे.
- कृष्णा शेटे, रिक्षा चालक
00002
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.